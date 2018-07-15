Учёные: место обитания рыбы влияет на размер её мозга

Биологи из Университета Гельфа выяснили, что место обитания рыбы оказывает влияние на размер её мозга. Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Во время исследования в озере Ашби, Онтарио, учёные изучили солнечника, который предпочитает обитать в «сложных» местах, и пришли к выводу, что мозг у него больше на 8,3%, чем у представителей того же вида из более «простой» среды.

Ведущий автор исследования, Калеб Аксельрод, считает, что ранее не проводилось подобных работ, в ходе которых была бы доказана связь между средой обитания и размером органа у одной и той же популяции озёрных рыб. С помощью этой работы есть шанс понять, как отреагирует организм живых существ на изменение экологической ситуации. Это относится не только к смене места обитании, но и к таким проблемам, как загрязнение или глобальное потепление.

Биологи предполагают, что с помощью большого мозга живые существа легче адаптируются в новых условиях. Это обусловлено большим количество нейронов и связей между ними, которые способствуют эффективным когнитивным и поведенческим умственным способностям.

В октябре учёные выяснили, что размер мозга зависит от уровня стресса, что связано с повышение уровня кортизола в крови, который снижает способности к умственной деятельности. Также последние исследования показали, что большой размер мозга повышает риск развития рака.