Учёные рассказали, как ожидание боли только усиливает её

Специалисты Колорадского университета подтвердили существования петли обратной связи.

Исследования показали: чем сильнее предчувствие боли, тем интенсивнее она проявляет себя. При этом, несоответствие ожидания боли и её реальные последствия будут повторяться постоянно. Учёные смоделировали петлю обратной связи, в динамике которой лежат нейронные процессы головного мозга. Для этого 34 добровольца были помещены в камеру магнитно-резонансной томографии и ожидали прикосновения горячих и холодных предметов к рукам и ногам. При этом, они были предупреждены, что прикосновение может быть болезненным. МРТ показал активность тех участков мозга, которые отвечают за страх и угрозу.

Когда к телу испытуемых прикасались горячим, но безвредным предметом, они, после ожидания неприятных ощущений, начинали действительно испытывать боль. Повторив эксперимент несколько раз, учёные рассказали, что ожидание боли только усиливает её, ведь участки мозга, отвечающие за это, заметно активизировались под воздействием самовнушения. Как полагают специалисты, с этим же связана хроническая боль некоторых больных, когда они после заживления ран ещё долгое время испытывают болезненные ощущения.