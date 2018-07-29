В Эгейском море нашли утерянную деталь первого в мире "компьютера"

Около 2200 лет назад греки использовали его для астрономических расчетов. Об этом пишет издание Haaretz.

В 1900 году ученые отыскали возле острова Андикитира останки корабля, затонувшего в Эгейском море. Во время исследования археологи достали со дна любопытный механизм, который назвали первым в мире "компьютером". Изобретатели собрали устройство из серии бронзовых шестерен и деревянного корпуса.

При тщательном исследовании оказалось, что "андикитирскому компьютеру" недостает одной детали. Лишь недавно водолазы нашли её среди обломков. Утерянный компонент представляет из себя диск с четырьмя зубцами. В нем есть отверстия, предназначенные для штырей. Судя по изображению быка, при помощи этой детали "компьютер" показывал местоположение созвездия Тельца.