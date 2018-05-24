Подростки научили робота известному трюку с подбрасыванием бутылки

На прошлой неделе в Японии завершился конкурс ROBOCON, на котором участники продемонстрировали роботов, успешно выполнивших популярный трюк с подбрасыванием бутылки. Как сообщает портал Motherboard, в соревнованиях участвовали инженеры от 15 до 20 лет.

Трюк приобрёл популярность благодаря подростку из Америки Майклу Сенаторе, который в 2016 году опубликовал на YouTube ролик, на котором он подбрасывает бутылку с водой, после чего она, сделав оборот, аккуратно приземляется на дно и не падает. Несмотря на свою простоту, челлендж вызвал восторг у публики и стал популярен, в том числе и среди учёных. Так, например, в прошлом году физики провели исследование и выяснили, что лучше всего для трюка использовать ёмкость, наполненную водой на 30%.

Участники конкурса не стали останавливаться на классическом варианте с переворачиванием бутылки. Например, был показан робот, который буквально выстреливает бутылку на пружинистую платформу, после чего она, отскочив, становится на дно.

Ранее учёным из Южной Кореи удалось разработать робота, который научился жестикулировать по записям выступлений на TED Talks.