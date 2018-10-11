Ученые выяснили, что человек запоминает лучше: внешность или имя

Специалисты из Университета Йорка провели некоторые исследования, после которых выяснили, что в момент знакомства люди не могут одинаково хорошо запомнить, как человек выглядит и как его зовут.

Группа ученых во главе с доктором Робом Дженкинсом из отделения психологии разработала «честный тест». Суть его заключалась в том, что участники эксперимента должны были сопоставить две категории: имя лица и его лицо. В исследовании принимали участие 24 человека. Им показали 40 фотографий абсолютно незнакомых людей, которые снабдили надписями с именами. После этого отдельно показали список имен и снимки без указания имени.

В результате исследования удалось установить, что люди лучше запоминают имя человека, чем то, как он выглядит. Как зовут личность на фото добровольцы вспомнили в 85% случаях. А вот с внешним обликом все оказалось не так успешно. Всего 73% успешных попытки распознать лицо. Интересно, что, когда участникам показывали другие снимки с теми же людьми, то уровень распознавания понижался еще сильнее и составил в итоге 64%.

По словам организаторов эксперимента, результаты подтвердили их предположения. Эксперты указали, что людей часто подводит память, на которую они иногда слишком полагаются.