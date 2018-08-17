Искусственный интеллект станет дизайнером комнат для видеоигр

Сегодня, 12:23 \\ Наука

Promethean AI призван облегчить кропотливый труд разработчиков. 13 ноября на YouTube появился анонс нового проекта.

 О стартапе рассказал Андрей Максимов, некогда работавший техническим арт-директором в студии Naughty Dog. Вместе с коллегами он разрабатывает программу с искусственным интеллектом для создания интерьера. Даже сейчас многие программисты работают над играми вручную, отрисовывая каждую деталь. Эту работу и возьмет на себя Promethean AI.

По сути, он станет дизайнером для игровых проектов. Достаточно дать нейросети задачу и некоторое время. Так за 10 минут Promethean AI обустроил виртуальную комнату для подростка из 80-х. Готовый трехмерный макет можно осмотреть и полностью изменить под свой вкус: от мебели до материалов. Разработчик может указать примерное расположение объектов, а затем попросить ИИ гармонично расставить их по комнате. Например, пододвинуть в угол или выровнять относительно стены.

Отдельно Андрей Максимов выделил способности Promethean AI по взаимодействию с пользователем. Он распознает семантическое значение отдельных слов и фраз, постепенно адаптируясь под стиль разработчика. В ролике ИИ успешно создал беспорядок, разбросав некоторые вещи по комнате. Текстовые команды позволят отдавать приказы об изменении объектов или выводе дополнительных опций. Первыми Promethean AI должны протестировать неназванные игровые студии.

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Автор - Александр Лубяной
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