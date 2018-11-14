Ученые рассказали о неожиданной пользе многозадачности

Шалена Срна (Shalena Srna) из Университета Мичигана отметила, что несмотря на регулярную критику многозадачности, она может оказаться полезной. Результаты ее эксперимента появились в Psychological Science, сообщает издание "Актуальные новости".

В исследовании приняли участие около 8 тысяч добровольцев. Они прошли примерно по 10 тестов. Каждый из них был направлен на выявление внимательности. Участников разделили на две группы. Им всем включали учебный видеоролик или зачитывали лекцию. Первая должна была просто слушать. Другой предстояло не только слушать, но и записывать.

В результате проведенного эксперимента ученые решили проверить, насколько хорошо добровольцы усвоили прослушанный материал. Оказалось, что вторая группа восприняла лекцию и запомнила ее гораздо лучше.

Шалена Срна объяснила, что все благодаря многозадачности. Но дело, по ее словам, не в самом явлении, как таковом, а в отношении участников к происходящему. Дело в том, что человек подсознательно берет на себя больше ответственности, лучше сосредоточен и настроен на работу, когда понимает, что его задачи усложняются. Именно это и сыграло, уверена специалист, ключевую роль в усвоении материала. Поэтому многозадачность действительно может оказаться полезной и не стоит концентрироваться только ишь на отрицательных ее проявлениях.