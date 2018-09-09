Археологи обнаружили руины построенного троянцами города Тенея

Ранее о существовании города Тенея было известно лишь по историческим документам, однако, в ходе раскопок удалось найти значительное число доказательств того, что город действительно существовал.

О находке сообщило министерство культуры и спорта Греции. Захоронения с драгоценностями были найдены недалеко от селения Хилиомоди в области Коринфия на полуострове Пелопоннес. Как выяснили археологи, руины поселения являются подтверждением, что в этом месте и находился древний город Тенея, о местоположении которого ранее не было известно ничего.

Известно, что он был возведен пленными из Трои после войны XIII-XII веков до н. э. Интересно, по сообщениям сотрудников ведомства, раскопки начали вести недалеко от территории, где и обнаружили город, после того, как в 2016 году нашли древнее кладбище. В этом году на нем были найдены еще 7 новых захоронений, из которых двое взрослые мужчины, пятеро женщины, и два маленьких ребенка.

Руководитель раскопок Елена Корка пояснила, что их поразила находка, поскольку вблизи захоронений им удалось обнаружить настоящий руины Тенея. Специалист рассказала, что, судя по найденным монетам, город был очень богат, испытал значительный подъем в экономической сфере во время династии Севера. Кроме того, удалось откопать множество образцов керамической посуды.