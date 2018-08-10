Ученые выяснили, что дети испытывают недостаток во сне, который приводит к негативным последствиям

Из-за того, что дети испытывают недостаток во сне, у них появляются вредные привычки в питании. Более того, может возникнуть ожирение и появиться сидячий образ жизни. Об этом сообщили ученые из Америки, которые представляют Ратгерский университет.

Ученые решили провести исследование, в котором приняли участие 177 тысяч детей, возраст которых от 8 до 17 лет. Специалисты обратили внимание на привычки в питании у детей, а также на физическую активность. Все результаты решили сравнить с количеством сна. В итоге, около 40% проводили время за сном намного меньше, чем рекомендуют врачи.

В процессе исследований многие отказывались завтракать и предпочитали употреблять фастфуд, сладкое. Полезные продукты им также были не интересны. Все дети, которые нуждались в большем сне практически не проявляли физическую активность, что способствовало к сидячему образу жизни. В конечном результате каждый из них начнет набирать лишний вес.

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