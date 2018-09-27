Высококлассные огородники: компания Microsoft попробовала свои силы в выращивании огурцов

Сейчас проходит конкурс по выращиванию огурцов, который устроил Вагенингенский университет в Нидерландах. Отмечается, что в этом конкурсе участвуют такие крупные компании как Microsoft, Intel и Tencent.

Все участвующие команды заняты выращиванием огурцов. В проектах компаний роль человека сведена к минимуму. Людям все ещё приходится срезать огурцы, но параметры окружающей среды регулирует ИИ. Команды создавали свои модели на основе фермерских данных, предоставляемых Университетом. Победитель будет выбираться исходя из эффективность использования ресурсов и надёжности использованных методов. Про вкусные параметры пока не упоминается.

Начало распространения новейшей версии операционной системы Microsoft было запланировано на 9 октября, но некоторые пользователи оказались очень нетерпеливыми и скачали ее раньше, о чем в скором времени пожалели. Эта версия должна была автоматически установиться после назначенного дня.

Договор о борьбе с киберпреступностью не подписали США, Россия и Китай. Этот договор подразумевает под собой доверие сторон в киберпространстве, его подписали 50 государств и 150 компаний. Подписав документ, страны согласились на участие в совместной деятельности по устранению потенциальных угроз на просторах всемирной паутины.