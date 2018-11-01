Палеонтологи приблизились к ответу на вопрос, как птицы научились летать

Долгое время палеонтологи не могли выяснить, как птицы научились летать. Недавно они обнаружили древние останки, которые позволили им приблизиться к ответу на волнующий их умы вопрос. Исследование было опубликовано в журнале Peerj.

На территории штата Юта палеонтологи наткнулись на окаменелые останки древней «чудо-птицы». Изучив находку, они пришли к выводу, что предкам современных и вымерших птиц понадобилось две попытки, чтобы научиться летать.

Ранее исследователям удалось найти в Испании несколько хорошо сохранившихся отпечатков тела и окаменевших останков археоптериксов. Как выяснилось, по своему строению мускулов они имеют много общего с потомками, живущими в настоящее время. По многим параметрам найденный скелет напоминал современных птиц, а не пернатых того времени. Например, для них были характерны мощные грудные мускулы и широкий киль, бороздки на костях, соединяющие маховые перья с телом. За счёт этих признаков древние птицы могли путешествовать на большие расстояния.

Теперь учёные задались другим вопросом: почему эти создания вымерли, несмотря на возможность летать? Предположительно причина заключается в местности их обитания – лесах, которые были разрушены после падения метеорита. А вот предки современных птиц смогли спастись, так как вели водоплавающий образ жизни или обитали в местах, незатронутых метеоритом.

В октябре палеонтологи обнаружили другую необычную находку в Китае – окаменевшие лёгкие птицы возрастом примерно 120 миллионов лет. Это один из немногих случаев, когда удалось найти так хорошо сохранившиеся мягкие ткани раннемелового периода.