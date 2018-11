Учеными найдено вещество, продлевающее молодость мозга

Американские научные работники из Научно-исследовательского института Глэдстоуна обнаружили новое предназначение белка под названием клото, содержание которого уменьшается в организме с каждым годом.

Учеными установлено, что белок способен защитить мозг от воспалительных процессов и предотвратить появление возрастных недугов ЦНС. Результаты описаны в Proceedings of the National Academy of Sciences.

На испытуемых животных было выявлено: повышенная активность клото способствует долголетию, в то время, как его недостаток провоцирует быстрое старение. Клото располагается в сосудистом сплетении желудочков мозга. Это сплетение отвечает за жидкость в спинном мозге и выступает в качестве барьер между иммунитетом и центральной нервной системой. Снижение количества этого белка усилит воспаления в мозге с приходом старости.

У подопытных молодых мышей с введенной мутацией в белок клото повышались противовоспалительные функции, а также образовывались иммунные клетки, уничтожающие чужеродные частицы в организме.

Также, недостаток белка клото влияет на преобразование кратковременной памяти в долговременную память, что происходит в гиппокампе. В этом случае может повыситься развитие неврологических заболеваний.