По имеющимся данным, антарктический криль никак не отреагировал на повышение кислотности океанской воды. Из этого следует, что важный для антарктический экосистемы вид оказался достаточно устойчивым к климатическим изменениям.

Его исчезновение очень опасно, поскольку занимает очень важное звено в пищевой цепи. Отмечается, что взрослые особи поддержали кислотно-щелочной баланс в своем организме. Научные сотрудники поместили взрослых особей криля в морскую воды с разными уровнями рН и держали там на протяжении 46 недель. Это делалось для того, чтобы оценить выживаемость, размер, массу и другие физиологические параметры. По данным учёных, необходимо оценить реакцию животных на комплексные изменения в окружающей среде.

Биологи открыли у кораллов уникальные гены иммунитета, которые помогут растению выжить даже в условиях климатической катастрофы. Отмечается, что этот сорняк способен вырабатывать защиту против различных изменений окружающей среды. В случае естественного отбора цветная капуста может продержаться в разы дольше остальных кораллов.

Повышение кислотности морской воды учёные связывают с увеличением концентрации в ней газов. Это чревато разрушением в ней панцирей морских организмов. На данный момент учёные считают важным обратить свое внимание на климатические изменения, которые происходят в центре евразийского материка.