Ученые: повышение кислотности воды в океане не повлияло на антарктического криля
По имеющимся данным, антарктический криль никак не отреагировал на повышение кислотности океанской воды. Из этого следует, что важный для антарктический экосистемы вид оказался достаточно устойчивым к климатическим изменениям.
Его исчезновение очень опасно, поскольку занимает очень важное звено в пищевой цепи. Отмечается, что взрослые особи поддержали кислотно-щелочной баланс в своем организме. Научные сотрудники поместили взрослых особей криля в морскую воды с разными уровнями рН и держали там на протяжении 46 недель. Это делалось для того, чтобы оценить выживаемость, размер, массу и другие физиологические параметры. По данным учёных, необходимо оценить реакцию животных на комплексные изменения в окружающей среде.
Биологи открыли у кораллов уникальные гены иммунитета, которые помогут растению выжить даже в условиях климатической катастрофы. Отмечается, что этот сорняк способен вырабатывать защиту против различных изменений окружающей среды. В случае естественного отбора цветная капуста может продержаться в разы дольше остальных кораллов.
Повышение кислотности морской воды учёные связывают с увеличением концентрации в ней газов. Это чревато разрушением в ней панцирей морских организмов. На данный момент учёные считают важным обратить свое внимание на климатические изменения, которые происходят в центре евразийского материка.