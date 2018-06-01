Ученые: Беспилотные машины способны увеличить уровень проституции

Ученые высказали мнение, что беспилотный транспорт приведет к еще большей популярности проституции. Специалисты считают, что такой транспорт похож на дом на колесах. Соответственно, там можно будет оказывать секс-услуги.

Главный исследователь местного туризма из университета Суррея Скотт Коэн и Дебби Хопкинс из Оксфордского университета полагают, что уже к 2040 году беспилотники вытеснят такие популярные общественные места, как отели и рестораны. В таких авто человек сможет и поесть, и переночевать, соответственно, ему ничто не мешает заниматься там сексом, как считает Коэн. Ученый назвал это «проституцией на колесах».

Больше всего такому развитию событий подвержены те европейские страны, в которых уже разрешено заниматься проституцией на законодательном уровне.

Если подобные бордели станут реальностью, будут пересмотрены и все нормы безопасности для работников секс-индустрии.

Внедрение беспилотного транспорта в повседневную жизнь отразится и на путешествиях. Беспилотные автомобили значительно помогут с распределением нагрузки в аэропортах и вокзалах. Однако для специальных придорожных отелей это плохая новость: турист скорее переночует в машине, чем снимет номер, так как это будет намного дешевле и проще.