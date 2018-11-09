Учёные создали долговечные импланты из жировой ткани

Биологи из Израиля под руководством Тал Двира создали полностью персонализированный имплант из собственных клеток пациента, не имеющий аналогов в мире.

В современной медицине принято использовать клетки пациента, которые выращивают в биоматериалах, созданных искусственно или полученных из растений или животных. Однако такие импланты впоследствии могут вызвать негативную реакцию иммунной системы и отторжение чужеродной ткани, а пациентам приходится принимать иммуносупрессивные препараты, которые не всегда безопасны для организма.

Новые универсальные импланты разработаны на основе личных клеток пациента. После биопсии жировых тканей материал разделяют на клеточный и бесклеточный. Затем происходит перепрограммирование клеток в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые и применяются для создания импланта. Так как гидрогель преимущественно состоит из клеток пациента, организм спокойно реагирует на имплант и повреждённый орган восстанавливается без негативных последствий.

Примечательно, что новая технология поможет вылечить ткани любого типа, а также подойдёт для восстановительной и косметической хирургии.

Над созданием эффективных и безопасных имплантов занимаются и в Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону. Учёные с помощью 3D-принтера работают над технологией выращивания надёжных имплантов из живого биоматериала.