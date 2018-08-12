Древнеегипетский папирус оказался описанием мерцающей звезды Алголь

Международная группа ученых нашла в древнеегипетском Каирском календаре описание мерцающей звезды Альголь.

В ходе исследования ученые выяснили, что в Каирском календаре, который раньше считался просто календарем счастливых и неудачливых дней египетского года, содержится описание переменности звезды Алголь в мифологическом ключе. Это особенность была описана с использованием божеств Гора и Сета. На данный момент этот папирус является самым старинным сохранившимся свидетельством с описанием необычной звезды. Он датируется 1244-1763 годами до нашей эры.

Проведенное новое исследование показало, что древние египтяне точно описали феномен Алголя за 3000 лет до официального открытия этой звезды. Ученые изложили десять фактов, которые доказывают, что египтяне записали точные данные именно об Алголе.

Алголь — звезда в созвездии Персея. Тот факт, что звезда мерцает был обнаружен итальянским ученым Джеминиано Монтанари в 1667 году. Древнеегипетская астрономия была на очень высоком уровне и пересекалась с астрологией. Однако астрология в те времена не имела магических свойств, а использовалась в аграрных и врачебных целях.

Египтяне первыми создали календарь, в котором год был разделен на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Доказано, что употребляемый в настоящее время григорианский календарь развился из древнеегипетского. Также именно египтяне в середине II тыс. до нашей эры разделили сутки на 12 ночных и 12 дневных часов. Египетским астрономам были известны пять планет: Венера, Меркурий, Сатурн, Марс и Юпитер.