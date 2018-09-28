Покладистый помощник: британская компания разрабатывает роботов для фермерских хозяйств

Компания «Small Robot Company» работает над созданием машин, которые смогут заменить комбайны и тракторы в сельском хозяйстве.

Представители компании пришли к выводу, что уменьшение количества фермерских хозяйств связано с большими расходами на приобретение и обслуживание техники в то время, как доходы остаются почти неизменными. Основной прототип получил имя «Гарри», достигает трёхметровой высоты и весь 250 килограммов. На робота можно будет навешивать различное оборудование, после чего он сможет решать задачи разного уровня сложности посадка семян, борьба с вредителями и другое.

Отмечается, что учёные предупредили правительство Британии о последствиях Brexit для науки. Они отмечают, что наука может быть испорчена, выход Британии из ЕС может создать барьеры для научного сотрудничества. Исследователям нужна уверенность в том, что учёные смогут делиться своим опытом с коллегами из других стран.

Россия по вовлечённости женщин в науку опережает Британию, ФРГ и Японию. В России женщины составляют значительную часть высококвалифицированных научных специалистов. Позиции женщин в сфере образования ещё сильнее.

Ученики РК стажировались в аэрокосмической школе Великобритании, что может помочь ребятам выбирать свою дальнейшую профессию.