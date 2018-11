Учёные обнаружили связь между аутизмом и "маскулинным" мозгом

В ходе исследования нейрофизиологи выяснили, что аутизм представляет собой экстремальную разновидность мужского мозга. Именно из-за этого при нарушении аутистического спектра людям сложнее проявлять способности к эмпатии. Статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выводы были сделаны на основе данных, полученных после анализа выборки из более 670 тысяч человек. Таким образом учёные смогли подтвердить теорию эмпатизации-систематизации, косвенно указывающей на то, что «маскулинные» особенности мышления связаны с аутизмом. Для многих мужчин характерна низкая эмоциональная чувствительность, что касается аутистов, то они вообще с большим трудом понимают эмоции других людей. Как правило, при аутизме человеку больше интересны вещи и то, каков их механизм действия.

Саймон Барон-Коэн и раньше проводил подобное исследование, однако сомнения большинства коллег вынудили его повторить опыт, задействовав большее количество людей.

Учёные из Кембриджского университета считают, что у мужчин и аутистов больше общего, так как они более склонны к «систематизации», в то время как женщинам характерна «эмпатизация». 40% участниц эксперимента продемонстрировали высокие результаты именно в этой области, среди мужчин справилось только 24%, а среди людей с аутизмом – 13%.