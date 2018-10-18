Борьба за жизнь на клеточном уровне: магнитные наночастицы доставили CRISPR точно в опухоль

Биоинженеры из Соединённых Штатов изобрели новый способ доставки вещества, которое может редактировать повреждённый ген. Как сообщается, учёные упаковали компоненты системы редактирования генома CRISPR/Cas9 в вирусные частицы насекомых, предварительно нанеся покрытие из наночастиц оксида железа.

С помощью магнитного поля из можно помещать в ткани, выключается они с участием иммунитета хозяина. В качестве средства доставки исследователи выбрали векторы на основе вирусов насекомых, поскольку не способны реплицироваться в организмах млекопитающих. Они легко проникают во многие типы клеток, обеспечивая временную экспрессию включений ДНК. Отмечается, что при отсутствии поле частицы неактивны, а под действием магнита начинают работать.

В ближайшие 10 лет биоинженерия значительно изменит мир. Будет проводиться адресное воздействие на гены человека, чтобы блокировать раковые клетки с помощью вирусов. Данные вирусы смогут проникать в устойчивые к антибиотикам заражённые клетки и разрушать их изнутри.

Также отмечается, что учёные заставили грибы вырабатывать электричество вместе с бактериями, во время эксперименты гриб был превращен в подложку для электростанции, обеспечив бактериям доступ к влаге.