В «Роскосмосе» разработали новый космический аппарат

Государственная корпорация «Роскосмос» представила миру уникальный облик космического аппарата с ядерной энергоустановкой, для работы которого не требуются солнечные батареи и свет. Соответствующее видео было появилось на официальном аккаунте компании в социальной сети Facebook.

Начало над работой началось в 2010 году, в мире не существует аналогичных проектов. В создании аппарата приняли участие одно из предприятий «Роскосмоса» Исследовательский центр имени Келдыша в сотрудничестве с «Росатом». Эксперты из КБ «Арсенал» начали работу над проектами, которые в будущем будут использовать данный аппарат.

Ранее «Роскосмос» сообщил о совместной работе с Казахстаном над проектом «Байтерек», в рамках которого будут совершены запуски ракет среднего класса – «Союз-5». Ожидается, что за 40 лет ракету запустят около 240 раз. Кроме того, в корпорации планируют вывести на орбиту около четырёх спутников для регистрации запуска ракет.

Отечественные корпорации не в первый раз применяют ядерную энергетику для освоения космоса. С 1970 по 1988 год в СССР успешно испытали 32 космических аппарата, основанных на термоэлектрической ядерной энергоустановке, что открыло стране новые возможности исследования космического пространства.