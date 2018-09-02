Ученые выяснили, к чему приводит ношение одежды возлюбленного

Специалисты из университета Британской Колумбии выяснили, что в ношении одежды партнера нет ничего плохого. Более того, это действие может даже принести пользу. Ученые заявили, что это может привести к уменьшению чувства тревоги, сообщает издание «Актуальные новости».

Сообщается, что в проведенном эксперименте приняли участие 96 женщин. Суть исследования состояла в том, что представительниц прекрасного пола разделили на две группы. В одной участницам предложили в течение суток носить футболки своих возлюбленных. В другой группе женщинам роздали футболки незнакомцев. После этого ношения у добровольцев измерили уровень тревоги. В результате проведенного эксперимента удалось установить, что у тех женщин, которые на протяжении 24 часов ощущали запах своего партнера, снижался уровень стресса в несколько раз. У их оппоненток дела обстояли гораздо хуже. Тревожность женщин, которых попросили надеть вещи незнакомых им мужчин, возросла.

Напомним, ранее было проведено похожее исследование. Женщинам давали понюхать рубашки любимых мужчин, которые те носили в течение всего дня, а после – заморозили, чтобы сохранить запах. В результате участницы легче переносили стрессовые ситуации, чем те, которые запах мужчины не ощущали.