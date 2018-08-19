Доказано научно: Мамы больше любят дочерей, а папы- сыновей

Учёные провели масштабное исследование, чтобы помочь взрослым стать лучшими родителям.

Долгое время считалось, что сын имеет большую ценность для обоих родителей, поскольку на него возлагаются большие надежды на успешное продолжение рода и семейного дела. В то же время девочки могли стать хорошими жёнами для таких «продолжателей рода», и на этом их обязанности заканчивались. Такие стереотипы сложились в обществе после исследований 1973 года, в ходе которых учёные заключили: бедные семьи чаще инвестируют и заботятся о дочерях, а богатые – о сыновьях.

Научная работа экспертов из Рутгерского университета в Нью-Брунсвике доказала, что мамы больше любят девочек, а папы – мальчиков. Это удалось выяснить в ходе Интернет-опроса, составленного на основе ранних исследований. Добровольцам предлагались вопросы, которые были нацелены на определение их отношения к тому или иному полу ребёнка. Также были задействованы вопросы, которые помогли учёным понять, какого пола ребёнка мужчины и женщины смогли бы усыновить. Так, почти единогласно мамы выражали предпочтение дочерям и готовы были вкладывать в них больше денег, чем в сыновей. А отцы показали зеркальные предпочтения.