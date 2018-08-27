"Роскосмос" будет наблюдать за запусками ракет с помощью четырех новых спутников на орбите

Представитель государственной корпорации Валерий Заичко рассказал о планах, которые на сегодняшний день поставило перед собой ее руководство.

Заичко, который занимает в компании, управляющей космической отраслью Российской Федерации, должность заместителя директора навигационных космических систем, подготовил презентацию, с помощью которой рассказал о целях "Роскосмоса" на предстоящие шесть лет.

По его словам, за это время руководство планирует запустить на орбиту четыре новых спутника. Это будет сделано для того, чтобы через них наблюдать за запусками ракет. Также в корпорации хотят достичь того, чтобы уже через несколько лет в космосе оставались несколько спутников "Ресурс-П", которые предназначены для дистанционного зондирования Земли. Их отличительная черта в том, что они распознают объекты с расстояния до 500 тысяч километров от себя.