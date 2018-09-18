Рыбий жир способен предотвратить болезни сердца и инсульт

Американские учены доказали, что рыбий жир является эффективным профилактическим средством против инфаркта или инсульта. Содержащиеся в нем вещества улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании New England Journal of Medicine.

Ученые провели два эксперимента. В первом, названном «REDUCE-IT», приняли участие 8 тысяч человек. Участников разделили на две группы. Члены первой группы принимали плацебо, а члены второй группы производную омега-3, встречающуюся в рыбьем жире (этил-ЭПЛ). В ходе исследования удалось выяснить, что люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой и регулярно принимающие этил-ЭПК, реже умирают от сердечных приступов и инсультов.

Во втором эксперименте «VITAL» ученые задействовали 26 тысяч человек, которые каждый день принимали один грамм препарата, содержащего эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты. Оказалось, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты уменьшают риск инфарктов и сердечных приступов на 28%.

Кроме того, специалисты доказали, что витамин D не влияет на вероятность развития онкологии или проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ранее подобное исследование проводилось в Японии, однако тогда результаты могли оказаться менее точными. Японцы употребляют много рыбы, и было не совсем ясно, являются ли улучшения следствием благотворного влияние пищевой добавки или последствием диеты. Также в тот раз не было предусмотрено наличие группы, получавшей плацебо вместо рыбьего жира.

Лекарства из рыбьего жира достаточно безопасны, поэтому у пациентов, их принимающих, «нет причин останавливаться».

На сегодняшний день болезни сердца представляют собой одну из наиболее актуальных медицинских проблем в США и во всем мире.