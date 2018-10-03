Ученые в России создадут "незамерзающую кровь" для арктического флота

Технологию планируют разработать до конца 2020 года. Министерство обороны сообщает, что это позволит проводить разного рода трансфузии, то есть переливания, в районах с суровым арктическим климатом.

Основная цель, которую преследуют специалисты, это создание технологии, позволяющей размораживать жидкости при низких температурах. В настоящий момент, по словам экспертов, существует проблема при необходимости трансфузий в арктических климатических условиях. Как подчеркивают ученые, этот процесс становится невозможным, поскольку некоторые компоненты перестают работать. Красные кровяные тельца эритроциты не могут сохранять в целости все компоненты, поскольку привычная температуры хранения для них - плюс 2,6 градусов по Цельсию. Однако если их заморозить, а после разморозить, то находящиеся в них мембраны лопнут.

В связи с этим необходимы специальные контейнеры, которые обеспечат правильное хранение. Кроме того, ученые хотят разработать заменитель, так называемую, «незамерзающую кровь», которая позволит проводить переливание в условиях сильных морозов.

Начальник управления организации службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер рассказала, что аналогичные исследования проводились еще в советское время, поэтому существуют некоторые наработки в этой сфере, что может упростить задачу для специалистов.