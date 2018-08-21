Возможности человеческого мозга: генетики разобрались в родословной трюфелей

Исследователи проследили историю четырёх видов трюфелей, предки этих грибов разделились более 140 миллионов лет назад, но при этом имеют много общих признаков до сих пор.

Как стало известно, всё изученные виды имеют ограниченное количество генов. Несколько лет назад генетики отсеквенировали геном перигорского трюфеля, в результате чего стало известно, что у гриба много мобильных генетических элементов. Авторы исследования выяснили, что последний общий предок жил около 470 миллионов лет назад. Несмотря на довольно большой срок, в геномах трюфелей остались общие особенности, у них очень похож метаболизм.

Немецкие генетики нашли новый механизм возникновения рака. Исследователи изучили появление опухолей у мышей, а также изучили ДНК раковых клеток десятков пациентов. В результате этого исследования они выяснили, что повреждённые гены являются причиной возникновения опухоли.

В Москве пройдет международная конференция по спортивной науке. Главными темами обсуждений станет физиология, биохимия и морфология спорта. Особое внимание будет уделено секции, посвященной выведению спортсмена на пик формы.