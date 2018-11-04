Эксперт рассказал, какие цветы помогают в борьбе с депрессией

Флорист Сьян Уайлд, многократный победитель различных мировых конкурсов флористов, уверяет, что особенности только некоторых цветов способны помочь в борьбе с недугом.

Например, хризантемы хорошо улучшают настроение, расслабляют, избавляют от беспокойства и тревожности. Сансевиерия трёхполосная побеждает другой побочный эффект депрессии – лень. Такой цветок необходимо ставить около рабочего места, поскольку его запах в мгновение ока понижает уровень стресса и стимулирует продуктивность. Эустома способствует креативу.

Жасмин, лаванда и календула обладают не только терапевтическими, но и успокаивающими особенностями, рассказывает флорист. Такие цветы должны стоять у спального места, если на них нет аллергии. Жасмин также способен помочь решить проблемы или обуздать эмоции благодаря упомянутому успокаивающему эффекту. А вот розы, кактусы и алое, говорит эксперт, совсем никак не сказываются на самочувствии человека в депрессии. А иногда могут даже усложнить состояние.