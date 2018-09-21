Эксперты назвали пользу опавших листьев

Специалисты не советуют избавляться от опавшей листвы, тем более, не советуют её поджигать.

Несмотря на то, что дым горящих сухих листьев довольно токсичен для человека в больших количествах, само присутствие листвы во дворах и садах не должно беспокоить людей. Натуралисты отмечают, что кучки листьев осенью становятся временным домом для целых популяций полезных насекомых. К тому же, черви и бабочки являются пищей для многих птиц, поэтому повсеместное сжигание опавшей кроны деревьев не помогает зимующим в холодных краях пернатым и только ухудшают локальную экологию

Также натуралисты назвали пользу листьев и для человека. Опавшая листва позволяет сэкономить на удобрениях для сада, являясь самостоятельным, природным удобрением. Поэтому эксперты советуют вовсе не прикасаться к ним и позволить им сгнить.