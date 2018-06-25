Экологи выяснили, что смартфоны наносят серьезный вред окружающей среде
Специалисты активно призывают людей меньше приобретать использовать гаджеты, поскольку обнаружили, что они наносят вред природе не меньше, чем здоровью человека, сообщает издание Life.ru.
Специалисты канадского Университета Макмастерa опубликовали в научном журнале Journal of Cleaner Production исследование, по результатам которого пришли к выводу, что гаджеты наносят серьезный вред окружающей среде. В качестве основной причины экологи называют значительное возрастание вредных выбросов в атмосферу из-за производства смартфонов. По прогнозам экспертов, это произойдет уже в ближайшие 20 лет.
В настоящий момент процент выбросов вредных отходов в атмосферу составляет 1. Однако ученые уверены, что к 2014 году он возрастет уже до 14. Причина кроется, в том числе, в сравнительно небольшом сроке службы устройства. Как отметили экологи, до 95% выбросов вредных веществ от смартфона происходит именно в процессе его производства. В связи с этим специалисты призывают граждан как можно меньше менять гаджеты и проявлять большую сознательность по отношению к окружающей среде.