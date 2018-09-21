Движение по кругу: опубликовано видео вращения планеты вокруг звезды

Европейская южная обсерватория представила уникальную серию снимков экзопланеты Бета Живописца b. На фотографиях видно, что она вращается вокруг своей материнской звезды.

Эти изображения были опубликованы на официальном сайте ESO. Серия снимков была сделана при помощи инструментов, смонтированных на Очень Большом Телескопе. Планета была впервые открыта в 2008 году, находится на расстоянии 63 световых лет от Земли.

Китайские учёные создали солнечную панель, которая не только получает и преобразует в электричество солнечную энергию, но т отправляет в космос избыточное тепло. Солнечная панель прозрачна для инфракрасного излучения, поэтому может поглощать солнечную энергию, а инфракрасный свет выбрасывать в космос.

Rocket Lab провела первый успешный коммерческий запуск сверхлегкой ракеты Election. Следующий запуск должен состояться в декабре. Компания строит второй космодром, который будет находиться в американском штате Вирджиния. В 2017 году уже был произведен запуск, но он оказался неудачным, поэтому систему пришлось дорабатывать.