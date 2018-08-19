Ученые выяснили, что рост социального статуса женщины

Специалисты из Южной Азии провели исследование, в ходе которого выяснили, что частота домашнего насилия зависит и от социального статуса женщины. Ученые провели эксперимент, улучшив материальное положение у добровольцев, сообщает издание "Дни24".

Участниками исследования стали жительницы Бангладеша. Опрос проводился с целью выяснить, кто из женщин регулярно подвергается домашнему насилию. Для них организаторы эксперимента организовали специальные курсы, благодаря которым жительницы смогли повысить уровень своего образования. Кроме того, им были предоставлены определенные денежные суммы для покупки продуктов для членов семьи. Если в этом необходимости не было, то участницам исследования просто выделяли вещи, в которых они нуждались. Таким образом, уровень благополучия женщин и их социальный статус увеличились в несколько раз.

Спустя несколько месяцев эксперты снова опросили добровольцев. Результаты удивили специалистов. Оказалось, что инциденты домашнего насилия действительно стали происходить реже, чем раньше. В итоге ученые сделали вывод, что финансовое состояние и социальное положение также влияет, наряду с остальными факторами, на частоту домашнего насилия.