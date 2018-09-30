В Самаре изготовили робота, который сможет строить конструкции на Луне

Специалисты Самарского государственного технического университета, музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и студии АДМ Радизайн изготовили шагающего робота-платформу для внеземного строительства.

Эксперты разработали три типа шагающих платформ: Ларифуга, Капра и Бипед. Отмечается, что пока изготовлены и уже прошли первые испытание две из них. Однако недавно ученые смогли сконструировать третью конструкцию – Бипед. Сами авторы подчеркивают, что это самая сложная модель из всех представленных. В основе каждого устройства лежит принцип преобразования вращательного движения в полноценный шаг.

Интересно, что Ларифуга представляет собой некий прототип ходячего офиса. Управлять устройством можно с помощью обычной перчатки-джойстика, которая разработана студентом 4 курса института автоматики и информационных технологий Артемом Бражниковым. Капра изготовлена в виде робота-козы. Он оснащен тремя двигателями. Один из них заставляет гаджет идти вперед или назад, а второй отвечает за повороты корпуса. Третий двигатель необходим, чтобы контролировать повороты головы устройства. Управление происходит при помощи специально разработанного мобильного приложения. Робот-коза может передвигаться непрерывно в течение 40 минут со скоростью 3 км/ч. Что касается Бипеда, то он более совершенен. Если Ларифуга оснащена четырьмя ногами, то Бипед стал уже двуногой конструкцией, что позволяет ему быть более мобильным в передвижении. При помощи всех трех роботов можно будет осуществлять строительство на Луне.