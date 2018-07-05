Иностранные биологи призвали остановить отлов косаток в России

Они обратились в Росприроднадзора на Дальнем Востоке, чтобы обратить внимание на живоотлов в Охотском море. По их словам, если не умерить темпы, популяция китообразных может оказаться в нем на грани вымирания.

Иностранные биологи хотят добиться того, чтобы вылов косаток полностью запретили в 2019 году. Они приводят в пример случай с морем Селиш. В 60-х годах там также производили отлов млекопитающих из семейства дельфиновых, что привело к масштабному сокращению их численности.

На сегодняшний день ученые доказали, что среди косаток существует сложная социальная структура, и все они очень страдают, когда наблюдают исчезновение родных. При этом, особенно тяжело они переживают пропажу молодых самок, ведь они являются своеобразным "репродуктивным ядром". А ведь именно их чаще всего отлавливают для продажи в океанариумы, ведь они способны после продолжать род в неволе.

Основываясь на данные факты, ученые призвали остановить отлов косаток в России. Они уже запустили сбор подписей на портале Change.org, чтобы запретить выдачу разрешений на это. Петицию уже поддержали больше ста тысяч человек.