В мозге живут бактерии: ученые обнаружили сенсационную находку

Группа ученых из университета в Алабаме наткнулась на колонию бактерий при изучении тканей мозга.

Американские медики из штата Алабама привезли в Сан-Диего на ежегодную конференцию в области нейронауки сенсационное открытие. По словам специалистов, им удалось обнаружить бактерий, проживающих в тканях здорового человеческого мозга. Это заявление вызвало скепсис у половины участников заседания, так как ранее было исследовано, что все проживающие в организме бактерии (примерно 1,5 килограмма) не имеют возможности проникнуть в мозг из-за хорошей линии защиты. Человеческий мозг окружен барьером из клеток и мембран, что защищает его от посторонних предметов и организмов.

Медики из Алабамы долгое время занимались изучением мозга здорового человека и человека, страдающего шизофренией. Совершенно случайно, они обнаружили на микроснимках мозговых тканей посторонние наросты. В конечном итоге, бактериологи сообщили, что это бактерии. Их присутствие было зафиксировано на 34-х образцах тканей как здоровых, так и больных людей. Специалистам удалось выявить, что организмы попадали в орган по кровотоку из пищеварительной системы.

Чтобы точнее выявить природу бактерий, и исключить попадание последних во время вскрытия черепной коробки умершего, ученые взяли образцы мозговой ткани у мышей, после нескольких секунд от смерти. В них так же были обнаружены бактерии. Причем у мышей, которым убили бактерии в желудке, в мозге тоже ничего не было.