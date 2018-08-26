Любовь к татуировкам говорит о склонности к изменам – ученые

Американские ученые нашли прямую связь между количеством татуировок и желанием «ходить налево».

Специалисты университета в штате Нью-Мексико утверждают, что татуированным людям сложно хранить верность. Причем вероятность измены растет пропорционально количеству нательной живописи. Данное заключение ученых касается обоих полов, но у мужчин проявляется гораздо чаще. Главной причиной такого поведения является переизбыток в организме тестостерона, который гораздо активнее выработан у обладателей тату.

В ходе исследований, специалистами из Соединенных Штатов были проверены более двух тысяч человек, на теле которых расположены рисунки. Оказалось, что абсолютно у всех подопытных были завышенные показатели тестостерона в крови. Этот гормон напрямую влияет на поведение человека, его агрессивное поведение и сексуальное влечение. Именно его переизбыток в организме и побуждает человека обращаться в тату-салоны раз за разом. В то же время, ученые объясняют, что такая тенденция не является железным правилом. Поэтому парам не стоит воспринимать информацию, как призыв к прерыванию отношений.