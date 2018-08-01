Ученые выяснили, что онкология яичников лечится более успешно, чем другие раковые заболевания

В России у врачей намного успешнее проходит лечение онкологии яичников у представителей женского рода и яичек у представителей мужчин. Благодаря современным методам лечения более 80% пациентов справляются с болезнью и остаются здоровыми. О данной статистике сообщил Сергей Тюляндин, который является врачом-онкологом а также доктором медицинских наук и профессором.

Такие опухоли чаще всего встречаются у молодых людей и девушек. Но при этом болезнь довольно быстро прогрессирует и является агрессивной. Врач также уделил внимание, что лечение современными способами эффективно на любой стадии и не зависит о того, где локализуются метастазы.

Дмитрий Медведев сообщил, что теперь осмотр граждан на наличие онкологических заболеваний будет ежегодным. По его словам, на сегодняшний день нужно уделять внимание на ранние стадии заболеваний. Около 10 лет назад заболевание на ранней диагностики выявлялось только у 16%. На данный момент показатель увеличился до 56%.

Ранее ученые из Медицинской школы Гарварда в Америке сообщили, что в процессе жизни благодаря естественным биологическим ритмам, каждый человек может без всяких сложностей похудеть. Если выражаться более точно, то специалисты считают, что нужно вставать довольно ранним утром, а засыпать после заката солнца.