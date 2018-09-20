Сибирские ученые придумали вещество для очистки рек от загрязнений

Специалисты Сибирского федерального университета изобрели средство, которое поможет остановить экологическую катастрофу водных артерий мира.

Красноярские ученые смогли придумать адсорбент из доступных биоматериалов, при помощи которого можно очищать реки, предотвратив тем самым экологическое бедствие. Биоматериал готовится из даров сибирского леса. На сегодняшний день, реки переполнены повышенным содержанием вредных компонентов. В основном это нефтепродукты и соединения различных металлов. Благодаря адсорбенту из сибирской лиственницы смешанной с хитозаном, все вредные вещества исчезнут из речной воды. Данную информацию сообщают представители СФУ.

«Химическая структура нашей лиственницы Larix sibirica способствует получению водорастворимого материала, с помощью которого можно создать полиэлектролитный комплекс. Он сможет очистить реки от химических загрязнений и от продуктов деревообрабатывающего производства», - сообщила Евгения Слюсарева, возглавляющая данную разработку. По словам ученых, данный адсорбент можно будет использовать и для очистки сточных вод крупных предприятий.