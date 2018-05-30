Ученый из России открыл новый элемент таблицы Менделеева

Юрий Оганесян назвал его в свою честь - оганесоном. Среди других элементов он занял 118 место.

Российский ученый дал интервью для СМИ, по ходу которого рассказал больше о новом элементе. Он отметил, что и понятия не имеет, сколько раз еще деятели науки сообщат о подобных открытиях, однако точно уверен, что еще еще будет происходить в будущем.

Полных данных о том, какими свойствами обладает оганесон, у специалиста пока нет. Он рассказал лишь то, что в таблице Менделеева он завершит седьмой ряд. Для нового сверхтяжелого элемента, который открыл ученый из России, хотят придумать наиболее подходящий эксперимент, чтобы он показал все свои свойства. Проблема состоит лишь в том, что за тысячную долю секунды его ядро проходит трансформацию и становится ядром 116 элемента таблицы.