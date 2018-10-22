Ученые рассказали о возможной новой версии происхождения воды на Земле

Большинство специалистов ранее придерживались мнения, что вода на Земле возникла благодаря астероидам, однако, эта теория не может объяснить наличие в мантии планеты благородных газов, сообщает издание OAnews.

Отмечается, что специалисты долгое время склонялись к теории, в соответствии с которой вода на Земле образовалась за счет астероидов. Причиной большого количества сторонников этой гипотезы кроется в одинаковом изотопном составе водорода. Как выяснили эксперты характеристикой источников жидкости является отношение содержания дейтерия к вместимости Н2. Однако после некоторых исследований в мантии планеты обнаружены благородные газы, такие как неон и гелий. А теория с астероидами не может объяснить их наличие.

Специалисты предположили, что образование воды происходило немного иначе. Некоторые крупные астероиды миллиарды лет назад превращались в планеты. Сталкиваясь, они вызывали процессы плавления астероидной поверхности. Именно этот процесс, по словам ученых, может объяснить наличие в структуре мантии Земли неона и гелия. Поскольку когда сформировалась голубая планета, она была сплошь покрыта магмой. Но впоследствии водород опустился к земному ядру, а между корой и мантией образовался остаток, обогащенный дейтерием. Это позволило океанам получить воду с более высоким соотношением данного элемента и Н2.