Всё - роботам: созданы нанопружины с уникальными магнитными свойствами

Учёные впервые изобрели пружины из кобальта и железа, которые можно впоследствии использовать при создании нанороботов и агентов для доставки лекарств по вбитому в систему адресу.

До этого еще никто не исследовал магнитные свойства этих пружин. Главной причиной является то, что структуры таких размеров довольно проблематично получить: диаметр проводов составляет не более 50 нанометров. Работы являлись разработкой научного проекта ДВФУ «Материалы» и исследователей из Университета Корё. К тому же в эксперименте приняли участие молодые учёные Школы естественных наук ДВФУ.

Отмечается, что японская компания привет участие в создании онкоцетра в Приморье, этот центр будет строиться на основе партнёрства государства и «частников». Клиника, которая оснащена высококлассным оборудованием для лечения рака, в 2022 году примерно первых пациентов. Целью является повышение доступности современных методов диагностики об онкологических заболеваний.

Открытый межрегиональный турнир по робототехнике проходил на территории Дальневосточного региона6 собрав большое количество участников. Участники в составе команд собирают роботов. Работы должны будут преодолеть полосу препятствий.