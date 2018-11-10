Приходится менять вкусовые пристрастия: изменение климата заставило хищников чаще воровать яйца

Группа международных исследователей из России, Великобритании, Венгрии и Чехии определила, что в течение последних 70 лет в Арктике в три раза увеличилась частота хищения птичьих яиц, а в Европе и Северной Америке – в два раза.

Учёные отмечают, что Охота на яйца связана с климатическими изменениями. Увеличение активности животных проводит к сокращению популяции многих видов птиц. Такой вывод был сделан в результате наводнений за 38 тысячами гнезд и анализа этих данных. Исследователи отмечают, что причиной этому послужили сильные колебания температуры в этих регионах. Но конкретные причины на данный момент времени не известны. Также изменения в климате повлияли структуру арктических растений.

Отмечается, что учёные СПбГУ могут спасти Арктику от нефтяных отходов, были выделены бактерии, которые могут бороться с проблемами экологии. Эти микроорганизмы способны осуществлять процесс разложения нефтепродуктов. Важно и то, что они способны выуживать при очень низких температурах.

Также стоит отметить, что под арктические погодные условия инженеры разрабатывают специальные типы вооружений и амуниции. На вооружение арктических войск РФ скоро встанет новый снегоход. Производить эту модель будут в республике Татарстан, а стоимость ее составит 250 миллионов рублей.