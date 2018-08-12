Паук-мутант: В Эквадоре нашли паука с головой собаки

На территории Эквадора был найден очень редкий, маленький, но «устрашающий паук с головой собаки». Местные ученые уже определили его к виду арахниды.

Такую находку обнаружил арахнолог Андреас Кей. Судя по фотографии, природа еще раз доказала человечеству, что способна создавать организмы самой странной формы. Паук, размеры которого составляют не больше человеческого ногтя, имеет голову, по описанию, схожу с собакой. Из-за ее формы, этого существа нельзя назвать «пауком», так как арахнид подвида представляет в своем роде гибрид паукообразных.

Арахнолог отметил, что данный вид является одним из самых древних существ на планете. Андреас Кей утверждает, что эти паукообразные появились 400 миллионов лет назад — еще до появления динозавров. Не смотря на его «устрашающий» вид, он не имеет ядовитых желез, а лапки не могут нанести вред даже самому маленькому насекомому.

Специалист объясняет, что большинство пауков с яркой окраской не являются ядовитыми. Их внешность нацелена на отпугивание хищников. Паукообразные существа этого вида очень редкие в природе. Карл Фридрих Роуэр, немецкий эксперт по паукообразным, был первым, кто в 1959 году нашел существа данного вида.

Сегодня ученые пытаются выяснить его рацион питания и манеру поведения. Было замечено, что этот паук вполне спокойно живет в окружении людей. Примечательно, что другие существа его вида крайне опасаются людей.