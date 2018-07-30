В Египте закончилась реставрация одной из Великих пирамид в Гизе - пирамиды Хефрена

В Министерстве древностей Египта сообщили об открытии пирамиды Хефрена, которая считается второй по величине среди древних египетских построек.

Доступ к пирамиде был закрыт для туристов во время реставрации, длившейся два месяца. В течение этого времени реставраторы укрепили коридоры и погребальную камеру, а также обновили систему освещения.

Высота пирамиды Хефрена достигает примерно 144 метра. Она находится рядом с Великим Сфинксом, пирамидами Хеопса и Микерина, которые входят в комплекс Великих пирамид в Гизе. Следущая на очереди на реставрацию – пирамида Микерина.

Самой высокой пирамидой Египта считается пирамида Хеопса, которая раньше имела высоту 146,6 метров. Но из-за землетрясения верхняя часть сооружения была потеряна, из-за чего постройка стала ниже, и на сегодняшний день её высота составляет 138,75 метров. Учёные до сих пор гадают, как древним египтянам удалось построить настолько высокие сооружения, однако недавно было сделано предположение, что строители использовали специальную рампу. Это устройство, представленное в виде наклонной поверхности с двумя лестницами по краям и столбами, вокруг которых обматывали жгуты. Концы привязывали к специальным санкам и вооружали на них камень, чтобы постепенно поднимать наверх. Как считают исследователи, эта технология появилась ещё до строительства Великих пирамид в Гизе.