Ученые рассказали, как можно обеспечить энергией весь дом с помощью водорослей

Специалисты отметили, что альтернативные источники энергии нужны, чтобы сделать потребление более экономным и экологичным. При этом они отметили, что можно накапливать энергию, даже просто играя в футбол, сообщает издание РИА "Новости".

Дом, который полностью отапливался водорослями, удалось соорудить еще несколько лет назад в Германии. Создатели отметили, что на внешних лесах строения были закреплены около 120 аквариумов с растениями, которые поворачивались вслед за Солнцем. Под воздействием лучей они выделяли тепло. Если выдавался слишком жаркий день, то энергия накапливалась. Таким образом, можно обеспечить себя теплом на весь зимний период.

Что касается игры в футбол, то специалисты разработали футбольный мяч, внутри которого встроена батарея, способная накапливать энергию, которую получает при каждом ударе ногой. Отмечается, что всего 15 минут активной игры хватит, чтобы зарядить мобильный телефон.

В России НИТУ "МИСиС" под руководством приглашенного из Германии профессора Александра Громова создал способ получать альтернативное экологически чистое топливо из алюминия и цветных металлов. Среди государств-лидеров, использующих альтернативные источники энергии, числятся Китай, Германия, США. Не так давно к ним присоединилась Япония. Плюсы таких способов очевидны: страны, не обладающие необходимыми ресурсами, могут их получать. Однако и минусы также присутствуют. По большей части, оборудование для получения энергии из альтернативных источников дорогостоящее и сложно в установке. Однако многие эксперты акцентируют внимание на том, что будущее именно за такими способами вырабатывания энергии.