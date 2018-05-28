Ученые выяснили, что счастье заключается в любви, а не в деньгах

Специалисты из Лондонской школы экономики провели исследование, опросив почти 200 000 человек, и выяснили, что деньги являются лишь приятным дополнением в жизни человека, сообщает издание "Актуальные новости".

По словам ученых, только 10% респондентов считают деньги главной целью в своей жизни. Остальные же отмечают важность поиска любви и создания семьи. При этом, как отмечают исследователи, даже эти 10% преследуют на самом деле цель создания семьи, но когда будут иметь для этого достаточно финансовых средств.

В целом же, высокий доход лишь на 0,2 балла из возможных 10 влиял на удовлетворенность жизнью. При этом интересно, что наличие рядом любящего партнера повышало качество жизни на 0,6 баллов. А вот депрессия и иное психическое расстройство, напротив, значительно снижало показатели уровня жизни – на 0,7 баллов.

Кроме того, специалисты отметили, что жители бедных стран иногда счастливее, чем в обеспеченных государствах. Оказалось, что действительно, как выяснили эксперты, залог счастья для многих заключается именно в любви и умении легко переносить стрессовые ситуации.