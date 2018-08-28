Испанские ученые назвали причины старения кожи

Биологи из Института биомедицинских исследований (Барселона, Испания) провели исследование и выяснили, что является причиной старения кожи.

Обширная научная работа была проведена под руководством Сальвадора Аснара Бенита (Salvador Aznar Benitah). Группа ученых изучила и сравнила кожу мышей разного возраста с помощью секвенирования РНК, микроскопов и микрочипов ДНК. В итоге специалистам удалось понять причину старения кожи, которая заключается в том, что кожа у пожилых теряет эластичность и прочность из-за изменения фиброблатстов и коллагенов. В следствии потери упругости и прочности кожи, пожилые люди рискуют заразиться многими болезнями именно через кожный покров.

Работа была опубликована в научном журнале «Cell».

Фибробласты - клетки соединительной ткани организма, синтезирующие внеклеточный матрикс. Фибробласты секретируют (секреция - процесс выделения химических соединений из клетки) предшественников белков коллагена и эластина. В процессе старения организма фибробласты приобретают некоторые качества жировой ткани. Таким образом, клеточная идентичность утрачивается.

Коллаген и эластин — два белка, которые отвечают за прочность и эластичность ткани. Их секреция снижается из-за изменения качества фибробластов, и кожа стареет.

По словам Бенита, данное исследование сможет помочь не только в усовершенствовании терапии омоложения, но и поспособствует разработке новых способов скорого заживления ран у пожилых людей.