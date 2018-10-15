Ученые составили рейтинг самых умных собак

Специалисты из Йельского университета выяснили, какие породы собак являются самыми умными в мире. Они составили список, лидером которого стала Пограничная колли, сообщает издание OAnews.

Ученые выяснили, что Пограничная колли способна усваивать команды за пять экспозиций и подчиняться им в 95 процентах случаев. При этом эксперты разделили породы на несколько категорий. Критерием классификации и стала возможность запоминать команды за определенное число экспозиций, а также процент подчинения хозяину.

В первую группу вошли, наряду с Пограничными колли, в том числе, немецкая, шотландская и австралийская овчарка, пудель, золотистый ретривер, лабрадор, ротвейлер, папилион и доберман. Эти породы способны запоминать команды быстрее, чем за 5 экспозиций. Следующая категория собрала в себе породы, которые могут научиться определенной команде в пределах до 15 экспозиций. Однако выполняют они ее уже не в 95%, а в 83% случаев. Здесь оказались корги, несколько видов спаниелей, а также шнауцеры.

Третья группа сформировалась из пород, которые способны запомнить команду лишь после 25 повторений, а сработает она только в 70%. Среди них оказались далматинец, португальская водная собака, американская эскимосская собака, норвежский эльхонд, Сеттер Гордон и некоторые другие. Четвертая категория состоит из фокстерьера, волкодава, боксера, таксы, маламута, хаски, уиппета, борзой и некоторых других. Перечисленные породы в состоянии запомнить команду лишь после 25-40 повторений, а выполняют ее в 50% случаев.

Пятую группу образовали породы бульдог, чихуахуа, китайская хохлатая, итальянская борзая и некоторые иные виды. Последний уровень в рейтинге сформировали породы, для которых необходимо 100 экспозиций, чтобы запомнить трюк, а повторения стоит ожидать лишь в 30%. Среди собак здесь оказались ши-тцу, бассет, мастив, пекинес, чао-чао.