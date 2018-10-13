Ученые научились заменять болезненные воспоминания на счастливые

Современная технология Total Recall позволит заменять болезненные и тяжелые воспоминания людей на более счастливые моменты из жизни, говорят ученые.

Британские исследователи из Оксфордского университета утверждают, что научились заменять воспоминания в памяти и подсознании человека. Технология «Total Recall» («Вспомнить всё») позволяет опытным специалистам менять мозговые волны и даже заменять их. Более того, данная технология может лечить амнезию и посттравматическое стрессовое расстройство, а также постоянные беспокойства у людей.

Учёные описывают свою разработку как «протезы памяти», которые способны улучшить воспоминания или даже создать новые. Однако существует опасность того, что данной технологией завладеют киберпреступники, которые смогут «похищать» знания и воспоминания людей.