Ужины после 6 вечера вызывают болезни сердца – учёные

Американские эксперты изучили влияние «современного образа» жизни на работу организма на примере латиноамериканцев.

Учёные Колумбийского университета отметили, что средние показатели будут близки у всех наций, поэтому существенного значения выбор латиноамериканского населения США в качестве контрольной группы не имеет. Учёные проанализировали привычку мигрантов из Латинской Америки ужинать намного позднее, чем другие американцы, и установили: те, кто потребляет больше 30% суточной нормы калорий после 6 часов вечера, имеют повышенный уровень сахара и инсулина, высокое кровяное давление, они чаще развивают гипертонию, сердечную недостаточность и диабет второго типа.

В ходе исследования таких людей было 19% из 12 700 участников. Учёные объясняют это не столько привычкой наедаться перед сном, сколько механизмом биологических часов. Каждая клетка организма понимает, какое время суток наступает, исходя из количества полученного света. И несмотря на то, что человечество давно привыкло жить с искусственным освещением, клетки организма ориентируются во времени по природному источнику – Солнцу. Соответственно, когда его света становится меньше или он вовсе отсутствует, организм работает по другой, «расслабленной» системе, из-за чего поздние ужины значительно влияют на организм и в первую очередь вызывают болезни сердца и кровеносной системы. Поэтому учёные советуют не употреблять более 30% суточной нормы калорий после 6 вечера.