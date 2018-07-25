Хищники Арктики чаще ворют яйца из-за глобального потепления

Изменение климата привело к большему количеству случаев воровства яиц хищниками.

Научный портал Science сообщает, что численность многих разновидностей птиц сильно сократилась за последние 70 лет. Это происходит по вине хищных животных Арктики, которые любят полакомиться птичьими яйцами. В группу риска попал и кулик-лопатень – представитель Красной книги России. Воровство яиц связывают с глобальным потеплением.

Карлов университет в Праге сообщает, что в тропическом климате похищение яиц из гнезд – это частое явление из-за большого разнообразия хищников. Поэтому птицы перемещаются в Арктику, где их теперь тоже поджидает опасность.

Исследования Венгрии, России, Чехии и Великобритании показывают, что в Арктике яйца из гнезд пропадают в три раза чаще, чем 70 лет назад. В средних широтах Северной Америки и Европы – в два раза чаще. В Арктике умирает две трети куликов, это намного больше, чем в тропических широтах. Для выявления результатов, ученые наблюдали за 38 тыс. гнезд куликов.

Ученые больше всего склонны винить потепление, потому что из-за сниженного снежного покрова сокращает популяцию арктических леммингов, которые являются значимым звеном в пищевой цепочке. Из-за нехватки леммингов хищники вынуждены грабить гнезда.